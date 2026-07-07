Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı

07.07.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore'nin yeni başbakanına işbirliği vurgusu yapan bir mesaj gönderdi.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore Başbakanı olarak göreve başlayan Han Seong-sook'a kutlama mesajı gönderdi.

Li pazar günkü mesajında, denizin iki tarafındaki komşular olan Çin ve Güney Kore'nin birbirleri için önemli işbirliği ortakları olduğunu belirtti.

Güney Kore ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Li, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğini takip etmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, halklar arası ve kültürel etkileşimleri teşvik etmek ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek üzere Güney Kore tarafı ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Li böylelikle Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin ileriye taşınacağını ve iki ülkeye ve iki halka fayda sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:50:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.