Çin'den Güney Kore'ye Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güney Kore Başbakanı olarak göreve başlayan Han Seong-sook'a kutlama mesajı gönderdi.

Li pazar günkü mesajında, denizin iki tarafındaki komşular olan Çin ve Güney Kore'nin birbirleri için önemli işbirliği ortakları olduğunu belirtti.

Güney Kore ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Li, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğini takip etmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, halklar arası ve kültürel etkileşimleri teşvik etmek ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek üzere Güney Kore tarafı ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Li böylelikle Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin ileriye taşınacağını ve iki ülkeye ve iki halka fayda sağlanacağını vurguladı.