Çin'den Güney Kore'ye Tek Çin ilkesine uyma çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Çin'den Güney Kore'ye Tek Çin ilkesine uyma çağrısı yapıldı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Güney Kore'ye siyasi taahhütlerini yerine getirme ve tek Çin ilkesini somut eylemlerle koruma çağrısı yaptı. Çinli ekip, Gwangju Bienali'nde Taiwan'la ilgili hatalı uygulamayı protesto ederek etkinlikten çekildi.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Güney Kore'ye siyasi taahhütlerini yerine getirme ve tek Çin ilkesini somut eylemlerle koruma çağrısında bulundu.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, Güney Kore'de düzenlenen Gwangju Bienali'ne katılan Çinli ekibin, etkinliğin organizatörünün Taiwan'la ilgili hatalı uygulamalarını güçlü şekilde protesto ederek etkinlikten çekilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildiride, "Güney Kore Cumhuriyeti hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanımakta ve dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu yönündeki tutumuna saygı duymaktadır" şeklinde net bir ifade yer aldığını hatırlattı.

Guo ayrıca Güney Kore tarafının tek Çin ilkesine olan bağlılığının değişmediğini bu yıl birçok vesileyle açık şekilde ifade ettiğini söyledi.

Söz konusu bienalin organizatörünün, hatalı uygulamasında ısrar ederek, Çin'in Taiwan bölgesinin, etkinliğe statüsüyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir adla katılımına izin verdiğini belirten Guo, bunun, tek Çin ilkesinin ağır bir ihlali olduğunu ifade etti.

Çin'in buna kesinlikle karşı olduğunu ve Güney Kore tarafına diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Guo, ilgili taraftan hatalarını derhal düzeltmesini talep ettiklerini belirtti.

Guo, "Güney Kore hükümetinin siyasi taahhütlerini yerine getirmesini, sorumluluklarını ciddiyetle üstlenmesini ve tek Çin ilkesini somut eylemlerle korumasını bekliyoruz" dedi.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin kültürel etkileşim, konferans ve sergi gibi etkinlikleri siyasi manipülasyon ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki provokasyonlarına alet etmesinin alçakça olduğunu ifade eden Guo, bu siyasi oyunların başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güney Kore, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Güney Kore'ye Tek Çin ilkesine uyma çağrısı yapıldı - Son Dakika

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