Çin'den Güneydoğu Asya'ya Nükleersiz Destek

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, nükleer silahlardan arındırılmış bir Güneydoğu Asya kurulmasını kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Jiang, pazartesi günü yaptığı açıklamada Güneydoğu Asya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgenin kurulmasının, bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyelerinin temel güvenlik çıkarlarına katkı sağladığını söyledi.

Jiang, Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Antlaşması Protokolü'nü imzalama konusunda başı çekmeye istekli olduklarını açıkça belirttiklerini kaydetti.

Filipinler Savunma Bakanı, kısa süre önce Çin'in protokolü imzalama isteğinin yalnızca sembolik olduğu ve samimiyetini göstermek için önce kendisinin nükleer silahlardan arınması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Jiang, Çin'in nükleer silah sahibi olmayan devletlere veya nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı nükleer silah kullanmama ve bu devlet ve bölgeleri nükleer silahları kullanmakla tehdit etmeme taahhüdünde bulunan tek nükleer silah sahibi devleti olduğunu vurguladı.

Çin'in sahip olduğu nükleer güç ve izlediği nükleer politikanın, dünya barışına önemli bir katkı sağladığını belirten Jiang, bu durumun uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde kabul gördüğünü de sözlerine ekledi.