Çin'den Hammadde Sektörü için Yeni Standartlar

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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve diğer üç devlet kurumu, hammadde sektörü için ortak eylem planı yayımlayarak üç yıl içinde yapılacak iyileştirme standartlarını belirledi.

Bakanlık tarafından salı günü yapılan açıklamada, Çin'in sektörün standartlarını yükselterek sektörü daha üst düzey arza doğru taşımayı, yapısını iyileştirmeyi, yeşil kalkınmasını genişletmeyi, dijitalleşmesini artırmayı ve daha güvenli bir endüstri sistemi oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Plana göre, petrokimya ürünleri, kimyasallar, çelik, demir dışı metaller, yapı malzemeleri, nadir toprak elementleri ve altın gibi sektörlere yönelik standartların değerlendirilmesi ve optimizasyonu 2027 yılına kadar tamamlanacak.

Planda kilit öneme sahip alanlardaki sektör standartlarının 2027 yılına kadar yayımlanması ve uygulanması öngörülüyor. Bunlar arasında 100'ün üzerinde yeni malzemelerle, 200'ün üzerinde dijital dönüşümle ve yine 100'ün üzerinde yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayla ilgili sektör standardı da yer alıyor.

Özellikle yeni malzeme sektörü ölçek olarak sürekli büyüme kaydetti.

Bakanlık yetkilisi Chang Guowu, salı günkü basın toplantısında Çin'deki yeni malzeme sektörünün toplam üretim değerinin 2024 yılının ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'dan fazla arttığını kaydederek, bu değerin tüm yıl için 8 trilyon yuanı (yaklaşık 1,1 trilyon ABD doları) aşmasının beklendiğini söyledi.