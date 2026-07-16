Çin'den Helyum İhracatına Geçici Yasak

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'in hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki arz ve talep değişikliklerine bağlı olarak helyuma yönelik ihracat kontrollerinde zamanında değişikliklere gideceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, önemli bir helyum ithalatçısı olan Çin'in, iç piyasaya yönelik helyum arzını güvence altına alma amacıyla helyum ihracatına geçici yasak getirme kararı aldığını belirtti.

He geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe giren yasağın, Çin'in Dış Ticaret Yasası'na ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde alındığını ifade etti.