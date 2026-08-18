Çin'den Henan'a 60 Milyon Yuan Acil Yardım - Son Dakika
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Çin'den Henan'a 60 Milyon Yuan Acil Yardım

Çin\'den Henan\'a 60 Milyon Yuan Acil Yardım
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Çin, Henan’daki sel ve doğal afetlerle mücadele için 60 milyon yuan ek kaynak tahsis etti.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde yürütülen sel önleme, acil kurtarma ve afet yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 60 milyon yuan (8,84 milyon ABD doları) tutarında ek kaynak ayırdı.

Son dönemde Dolphin Tayfunu'nun süregelen etkisi altında kalan Henan, uzun süreli şiddetli yağışlara maruz kalmış ve yağışlar bölgede afetlere yol açmıştı.

Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fonlar, afet kayıplarını azaltmak ve afetzedelerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bu kişilerin tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesi, tehlikenin ortadan kaldırılarak riskin azaltılması, geçici barınma yardımı ve hasar gören evlerin onarımı için kullanılacak.

Çin'e ay başında ulaşan Dolphin Tayfunu'nun süregelen etkileri, birçok eyalette şiddetli yağışlara neden oldu. Çinli yetkililer daha önce, Henan ve Hubei'nin orta bölgeleriyle, doğudaki Anhui eyaletindeki sel ve jeolojik afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere 80 milyon yuan ayırmış, bu tutarın 40 milyon yuanı Henan için kullanılmıştı.

Dolphin Tayfunu'nun geçen haftaki süregelen etkileri nedeniyle devam eden şiddetli yağışlar, Henan eyaletindeki Zhoukou kentinde nehirlerin su seviyesinin yükselmesine ve bir setin çökmesine neden oldu. Setteki göçük, 2.000'den fazla personelin katıldığı acil durum müdahale operasyonu sonucunda kapatıldı.

Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklıkla Mücadele Genel Merkezi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, acil durum müdahalesine rehberlik etmek üzere bölgeye çalışma ekibi gönderirken, olay yerine mühendislik kurtarma ekipleri ve ekipman yolladı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kentlerdeki su baskını sorununa yönelik yardım çalışmalarına destek olmak üzere Zhoukou kentine 13 acil durum drenaj ekibi gönderdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Henan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Henan'a 60 Milyon Yuan Acil Yardım - Son Dakika

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