Çin'den Hindistan'a Tayvan Tepkisi

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın Hindistan'ın Mumbai kentinde ofis açması nedeniyle, bu ülkeyi protesto ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in, Tayvan ile Çin'in diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında karşılıklı temsil ofislerinin kurulması dahil resmi nitelikteki her türlü ilişki ve temaslara karşı olduğunu belirtti.

"Tek Çin" ilkesini kabul etmenin Hindistan'ın ciddi bir siyasi taahhüdü olduğuna ve Çin-Hindistan ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğuna işaret eden sözcü Mao, ofisin kurulması nedeniyle Yeni Delhi yönetimine diplomatik kanallardan protestolarını ilettiklerini ifade etti.

Mao, Hindistan'a, taahhütlerine uyma, Tayvan bağlantılı sorunları ihtiyatlı ve uygun tarzda ele alma ve Tayvan ile resmi temasları keserek Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişme sürecine zarar vermekten kaçınması çağrısında bulundu.

Tayvan'ın Hindistan'ın Mumbai şehrinde "Taipei Ekonomi ve Kültür Merkezi" adıyla kurduğu ofisin açılışı 17 Ekim'de yapılmıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 11 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.