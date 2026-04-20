Çin'den Hürmüz Boğazı'nda Ateşkes Çağrısı

20.04.2026 17:23
Çin, ABD'nin İran kargo gemisine müdahalesinden endişe duyarak taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Çin, ABD'nin dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na geçmeye çalışan İran bayraklı kargo gemisine müdahalesinden endişeli olduğunu belirterek taraflara ateşkes anlaşmasına uyma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Çin'den İran'a sefer yaptığı bildirilen İran bandralı gemiye güç kullanarak müdahalede bulunmasından endişeli olduklarını ifade eden Sözcü Guo, "Umarız ilgili taraflar, ateşkes anlaşmasına sorumlu şekilde uyar ve anlaşmazlıkları derinleştirmekten ve gerilimi yükseltmekten kaçınarak Hürmüz Boğazı'ndan normal geçişin tesisi için gerekli koşulları sağlar." ifadesini kullandı.

Guo, bölgedeki durumun kritik bir aşamada olduğunu, ateşkesle birlikte barışa yönelik fırsat penceresi açılmışken çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak üzere uygun koşulların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın bir uluslararası deniz yolu olduğunun altını çizen Guo, Boğaz ve çevresini güvenli ve istikrarlı kılmanın ve buradan engelsiz geçişi sağlamanın bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el koyduklarını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan iki Hindistan bandıralı gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğaz'daki tanker trafiğindeki kesintiler, halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA

