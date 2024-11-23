Çin'den İran Nükleer Mücadelesinde Diploması Çağrısı

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VİYANA, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, cepheleşmenin İran'la olan nükleer meseleyi çözmeyeceğini kaydederek siyasi ve diplomatik yollarla çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Li, söz konusu açıklamayı perşembe günü UAEA'nın 35 üye ülkeden oluşan Yöneticiler Kurulu'nun nükleer meselede İran'a baskı yapılmasına yönelik karar alması üzerine yaptı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan karar tasarısına karşı Çin, Rusya ve Burkina Faso karşı oy kullanırken aralarında Güney Afrika, Hindistan ve Mısır'ın bulunduğu 12 gelişmekte olan ülke çekimser kaldı.

İran'la UAEA arasında güvenlik önlemleri konularında varılan işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Li, UAEA Başkanı Rafael Grossi ile İran tarafı arasındaki olumlu etkileşimi ve Grossi'nin geçtiğimiz hafta İran'a düzenlediği ziyaret sırasında elde edilen olumlu sonuçları da takdir ettiklerini kaydetti.

"Gerçekler, yapay cepheleşme yaratmanın ve Yöneticiler Kurulu'ndaki çatışmaları yoğunlaştırmanın sorunu çözmeyeceğini, tersine UAEA ile İran arasındaki işbirliğini bozup sorunu daha da karmaşıklaştırma riski taşıdığını birçok kez ortaya koymuştur" diyen Li, baskı uygulamanın bir diplomasi biçimi olmadığını ve cepheleşmenin çözüm sağlayamayacağını vurguladı.

Li, nükleer silahların yayılmasına yönelik endişelerle başa çıkmanın temel çözümünün, siyasi ve diplomatik çabalarda ve çok taraflı platformlardaki yapıcı işbirliğinde yattığını kaydetti.

Li, söz konusu taraflara konuya "dikkatli ve sorumlu bir tarzda" yaklaşma ve İran'la olan nükleer meselenin siyasi çözümünde yapıcı rol oynama çağrısı yaptı.