BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran ve Lübnan halkının toparlanma, yeniden inşa ve ekonomik kalkınma süreçlerine daha fazla destek olmak amacıyla kısa süre içinde yeni bir insani yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.
Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Ortadoğu ülkelerinin iyi bir dostu ve sorumlu bir büyük güç olarak Çin'in imkanları dahilinde yardım ve desteğini sürdüreceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin'den İran ve Lübnan'a Yeni Yardım Paketi - Son Dakika
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