Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Yüksek teyakkuzda olun
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Yüksek teyakkuzda olun

Çin\'den İsrail\'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Yüksek teyakkuzda olun
27.02.2026 17:49
Çin, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarını gelişmeleri izlemeleri ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Yayınlanan uyarıda Çin vatandaşlarının yüksek teyakkuzda olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği vurgulandı.

Çin, Orta Doğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu ülkedeki Çin vatandaşlarının gelişmeleri izlemeleri ve İsrail hükümetinin yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.

"YÜKSEK TEYAKKUZDA OLUN"

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını artırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, etraflarındaki bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak güzergahlarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

SEYAHAT RİSKİ KIRMIZI SEVİYEDE

Halen İsrail genelinde seyahat riskinin yüksek risk ifade eden "turuncu" seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, ülkenin kuzey sınırı ve Gazze'nin yakınındaki bölgelerde (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'un güneyi ve Netivot'un batısının) seyahat riskinin aşırı yüksek riski ifade eden "kırmızı seviyede" olduğuna dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarının yakın gelecekte buralara seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda halen kırmızı riskli bölgelerde bulunan vatandaşların ve kuruluşların en kısa zamanda güvenli yerlere gitmeleri, hassas kurum ve tesislere yakın bulunmaktan kaçınmaları istendi.

İRAN İÇİN DE UYARI YAPTILAR

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği, gün içinde İran'daki vatandaşlarına dış güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan ABD de İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli acil olmayan personelin ülkeden ayrılmasına onay vermişti. Güvenlik tehdidi gerekçesiyle alınan bu karar sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de dikkat çeken bir açıklama gelmiş; Mike Huckabee, elçilik çalışanlarına ve ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

