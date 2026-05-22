BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Asya-Pasifik ülkelerinin Japon neo-militarizmine karşı son derece teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.
Cuma günkü basın toplantısında, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin sunduğu, savunma harcamalarının artırılmasını öngören taslak hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, Asya-Pasifik ülkelerinin, Japonya'nın pervasız neo-militarizm hamlelerine kararlılıkla direnmesi ve bölgedeki barış ve düzeni ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Japonya Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?