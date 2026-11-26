Çin, Japonya'ya, kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde gerilimleri kışkırtmaya son vermesi uyarısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çın Şi, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Çalışmaları Enstitüsünün Çin'e ilişkin güvenlik raporunda Güney Çin Denizi konusunda yapılan değerlendirmelerle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Raporun Japonya'nın Güney Çin Denizi sorunlarına müdahil olarak Asya-Pasifik'te gerilimleri kışkırtmaya yönelik adımlarını aklamaya çalıştığını ve Çin'in meşru kanun koruma faaliyetlerini karaladığını savunan Sözcü Çın, "Japonya, Güney Çin Denizi meselesinin tarafı değildir, dolayısıyla sorumsuz beyanlarda bulunabilecek konumda değildir." ifadesini kullandı.

Çın, Japonya'nın son yıllarda sözde dış tehdit bahanesiyle komşu ülkelerde güvenlik endişesi yaratmaya çalıştığını, Filipinler dahil bölge ülkelerine silah ve askeri donanım sağladığını ve Güney Çin Denizi'nde cepheleşmeyi kışkırtarak askeri varlığını artırdığını öne sürdü.

Bu eylemlerin bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına zarar verdiğini ve Asya-Pasifik'te barış ve huzuru bozduğunu ifade eden Çın, "Japon tarafı, Güney Çin Denizi'nde gerilimi kışkırtmaya son vermelidir. Çin'in egemen haklarına ve çıkarlarına meydan okuyan ve bölgesel barış ile istikrarın altını oymaya yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır." diye konuştu.

Japonya Ulusal Savunma Çalışmaları Enstitüsünün yayımladığı raporda, Tokyo yönetimine Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırması ve müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte hareket ederek Çin'in bölgedeki statükoyu güç ve zorlamayla değiştirmesine karşı çıkması gerektiği önerisine yer verilmişti.