Çin\'den Japonya\'ya Kimyasal Silah Uyarısı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'ya 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'de terk ettiği kimyasal silahların gömülü olduğu yerler hakkında net bilgi verme ve bu silahların imha sürecini hızlandırma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Japonya'nın Çin'i terk ederken arkada bıraktığı kimyasal silahların bugüne kadar Çin halkının can ve mal güvenliğinin yanı sıra ekolojik çevre için de tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Mao, Japonya'nın, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve iki ülke hükümetleri arasındaki mutabakat zaptı uyarınca söz konusu silahların imha ve bertaraf sürecini 2007 yılına kadar tamamlamış olması gerektiğine dikkat çekti. Buna karşın Japonya'nınsa gereken iyi niyet ve çabayı göstermediğini belirten Mao, silahların imha işleminin dört kez ertelendiğini ve 2007, 2012, 2016 ve 2022'de belirlenen tarihlerde gerçekleştirilemediğini vurguladı.

Mao, "İmha süreci, planlanan takvimin çok gerisinde kaldı" dedi.