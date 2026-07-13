Çin'den Japonya'ya Sert Tepki

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, 10 yıl önce verilen sözde "2016 Güney Çin Denizi Tahkim Kararı" hakkındaki ifadelerini güçlü şekilde kınayarak buna kesin bir dille karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü pazar günkü basın toplantısında, Motegi'nin söz konusu açıklamasının, "yasadışı kararı açık şekilde onayladığını, Çin'in hukuki iddialarına saldırdığını ve hatalı şekilde Japonya'yı Güney Çin Denizi'ni kullanan meşru bir paydaş olarak gösterdiğini" belirtti.

Japonya'ya Çin'i karalama, Güney Çin Denizi konusunda dezenformasyon yapma ve bölgede barış ve istikrarı baltalama çabalarına son verme çağrısı yaptıklarını kaydeden sözcü, toprak bütünlüğü ve Güney Çin Denizi'ndeki denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sözcü, Çin'in yasal hak ve çıkarlarına meydan okuma ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı zedelemeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu sözlerine ekledi.