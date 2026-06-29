Çin'den Japonya'ya Tarihi Mesaj - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Tarihi Mesaj

29.06.2026 13:54
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Li Xiaomei, Japonya'yı kadınlara karşı cinsel kölelik suçunu ele almaya çağırdı.

CENEVRE, 29 Haziran (Xinhua) -- Cenevre'deki Çin'in Birleşmiş Milletler Delegasyonu Başkan Yardımcısı Li Xiaomei, "cinsel kölelik" uygulamasının, Japon militarizmince kadınlara karşı işlenen ciddi bir insanlık suçu olduğunu belirterek, Japonya'ya tarihsel meseleleri uygun ve samimi şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Li, kısa süre önce BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. oturumunda kadın haklarına ilişkin yıllık görüşmede konuşma yaptı.

İçinde bulunduğumuz bu yılın Tokyo Davası'nın başlamasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Japonya'nın saldırganlık tarihi üzerinde derinlemesine düşünmesi ve tarihsel meseleleri uygun ve samimi şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

Li, kadınların diplomasiye katkılarını kutlamak üzere 24 Haziran'ın Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü olarak ilan edildiğini kaydetti.

Li, kadına yönelik her türlü şiddete kararlılıkla karşı çıkan Çin'in, bu şiddet türünü ortadan kaldırmak üzere nispeten kapsamlı bir yasa ve denetim sistemi kurduğunu belirtti. Li, kadınlar ve kız çocukları için koruma sistemlerini sürekli olarak iyileştirmek ve kadınlar ve kız çocukları için küresel mücadeleye daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak üzere kısa süre önce Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'nı (2026-2030) yayımladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Tarihi Mesaj - Son Dakika

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