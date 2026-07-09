Çin'den Japonya'ya Uzay Eleştirisi

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Japonya'nın uzayı silahlandırma ve militarize etme çabalarını hızlandırmasını kınadıklarını söyledi.

Chen perşembe günkü basın toplantısında, Japonya'nın, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin adını Japon Havacılık ve Uzay Öz Savunma Kuvvetleri olarak değiştirip bu kapsamda Uzay Operasyonları Filosu kurmaya yönelik yasa değişikliğini kabul etmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın son yıllarda açıkça uzayı operasyon alanları arasına aldığını ve uzayda askeri yığınak yapma niyetini ortaya koyduğunu belirten Chen, son beş yılda ülkenin ilgili askeri harcamalarının 10 kat, operasyonel kuvvetlerinin ise 30 kattan fazla arttığını ifade etti.

Bu adımların uzayın silahlandırılması ve militarizasyonunu hızlandırdığına ve uzayda silahlanma yarışını körüklediğine işaret eden Chen, bunun Japonya'daki neo-militarizmin gerçek bir tehdit haline geldiğinin bir başka kanıtı olduğunu vurguladı.

Chen, Dünya'yı korumak üzere tüm barış yanlısı insanlara, Japonya'nın uzaydaki tehlikeli hamlelerine karşı son derece teyakkuz halinde olma ve ülkedeki sağcı güçlerin baskısıyla hızlanan yeniden silahlanma sürecini kararlılıkla dizginleme çağrısında bulundu.