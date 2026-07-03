Çin'den Kritik Madenler için İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin'den Kritik Madenler için İşbirliği Vurgusu

Çin\'den Kritik Madenler için İşbirliği Vurgusu
03.07.2026 16:35
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Çin, kritik maden işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkelerin kritik madenler konusundaki işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almaması ve üçüncü tarafların çıkarlarını zedelememesi gerektiğini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Japonya ile kritik madenler alanında işbirliğini güçlendirecekleri yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Bu tür bir işbirliği, işbirliği bahanesiyle başkalarını dışarıda bırakan 'küçük bloklar' oluşturmak ve cepheleşmeyi körüklemek içinse asla kullanılmamalı" dedi.

Guo, ülkeler arasındaki işbirliğinin, bölge ülkeleri arasında anlayış ve güvenin artırılmasına ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin korunmasının, tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Guo, tüm tarafların açık ve işbirliği odaklı bir düşünce yapısı benimsemesi ve bu doğrultuda yapıcı rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Kritik Madenler için İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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