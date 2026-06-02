Çin\'den Ksenotransplantasyon ile Tarihi Nakil

02.06.2026 18:06
Çinli cerrahlar, beyin ölümü gerçekleşen bir alıcıya domuzdan çoklu organ nakli yaptı.

NANNİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çinli cerrahlar, beyin ölümü gerçekleşmiş bir alıcıya bütün bir domuz karaciğerini ve iki domuz böbreğini aynı anda naklederek dünyada bir ilke imza attı.

Nakledilen organlar, operasyon sonrasında hiperakut organ reddi görülmeksizin yaklaşık beş gün boyunca işlevlerini yerine getirdi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Tıp Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin İkinci Bağlı Hastanesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda donör olarak vücut büyüklüğü ve fizyolojik özellikleri insanlarınkine büyük ölçüde benzeyen, altı gen düzenlemesi yapılmış bir domuz kullanıldı.

Küresel ölçekte yaşanan temel organ kıtlığıyla mücadele kapsamında, gen düzenlemesi yapılmış domuzların kullanıldığı ve hayvan organlarının insanlara naklini ifade eden ksenotransplantasyon, en çığır açıcı çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak çoklu organ nakillerinde görülen farklı reddetme mekanizmaları hala önemli bir engel oluşturuyor.

Organları klinik kullanım için bağışlanan, beyin ölümü gerçekleşmiş 53 yaşındaki erkek alıcı, etik kurallara uygunluğu onaylanan klinik çalışma kapsamında yaklaşık 106 saat boyunca gözlem altında tutuldu.

Nakil işleminin ardından yaklaşık beş gün boyunca, organlardaki kan akışının büyük ölçüde olağan seyretmesi ve safra salgısı ve idrar üretiminin gözlemlenmesi gibi umut verici fizyolojik sonuçlar tespit edildi.

Boston'daki Massachusetts Genel Hastanesi'nde doktor ve araştırmacı olarak görev yapan Leonardo Riella, "Çoklu organ nakli, tek bir organın naklinden daha karmaşık bir işlem. İki domuz böbreği ve karaciğerinin aynı ameliyatta nakledilmesinin ise benzersiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sidney Üniversitesi'nden cerrah ve organ nakli araştırmacısı Wayne Hawthorne'a göre ise söz konusu operasyon, hayvandan insana çoklu organ nakillerinin mümkün olduğunu gösterdi.

Çinli tıbbi ekipler daha önce de birden fazla kez domuzdan insana organ nakli gerçekleştirdi. Çinli bir ekip şubat ayında akut karaciğer yetmezliği olan bir hastayı tedavi etmek için gen düzenlemesi yapılmış domuz karaciğeri kullandı. Operasyonla hayatı kurtulan hastanın temel karaciğer fonksiyonları da önemli ölçüde iyileşti.

Ekim ayında Çinli cerrahlar, gen düzenlemesi yapılmış bir domuz karaciğerinin canlı bir insana nakledildiği dünyanın ilk operasyonunu gerçekleştirdiklerini duyurdu. Hasta ameliyattan sonra 171 gün hayatta kaldı. Çin'de 2025 yılında domuz akciğeri ve böbreği nakilleri gibi benzer gelişmeler de yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Organ Nakli, Beyin Ölümü, Sağlık, Dünya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
