Çin'den Küba'ya Destek
Çin'den Küba'ya Destek

30.03.2026 15:52
Çin, Küba'nın egemenliğini korumasını destekleyerek ABD'nin müdahalelerine karşı çıktığını belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahaleyle tehdit ettiği Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediğini ve dış müdahaleye karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu vurgulayan Sözcü Mao, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına, diğer ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesine ve iç işlerine müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Mao, "Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekliyor, dış müdahaleye karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye Küba'ya yönelik blokaja son vermesi çağrısı

ABD'yi Küba'ya yönelik blokaja, yaptırımlara, her türlü zorlama ve baskıya son vermeye çağıran Mao, Çin'in elinden geldiğince Küba'ya yardım edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonun ardından "sırada Küba'nın olduğu" ifadesini kullanmış, ülke yönetiminin başarısız olduğunu, "yakında yıkılacağını" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Küba'ya Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'den Küba'ya Destek - Son Dakika
