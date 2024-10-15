Çin\'den Kuşak ve Yol İçin 8 Önemli Adım

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Xİ'AN, 15 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine destek olarak önerdiği "sekiz önemli adım" hakkında rapor yayımladı. Raporda tatbiki işbirliğinin sağlamlaştırılması, inovasyon odaklı büyümenin geliştirilmesi, risk yönetiminin güçlendirilmesi ve işbirliği mekanizmalarını geliştirilmesine vurgu yapıldı.

"Sekiz Önemli Adım: Kuşak ve Yol İşbirliği'nin Umut Vaat Eden Yeni On Yılının Müjdecisi" başlıklı rapor, Salı günü Uluslararası Düşünce Kuruluşu İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu ve İkinci İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'nda açıklandı.

Raporda inovasyon odaklı büyümenin teşvik edilmesi bağlamında sekiz önemli adımın, yeşil ve dijital büyümeye odaklanırken yükselen alanlardaki işbirliğini daha fazla genişleterek yeni üretkenliğin geliştirilmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Raporda riskin hafifletilmesine yönelik olarak sekiz önemli adımın başarılı şekilde uygulanmasının, dış risklerle ortaklaşa mücadele etmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkeleri arasında daha güçlü iç uzlaşı inşa etmek üzere dayanışma ve işbirliğinin derinleştirilmesini gerektirdiği ifade edildi.

Raporda bazı ülkelerin yaydığı ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni "borç tuzağı", "yeni sömürgecilik" ya da "sistem ihracı" biçimi diye niteleyerek inisiyatifin imajını zedeleyip karalamaya yönelik sahte söylemler içeren olumsuz propagandaya karşı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerine dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Çin, Ekim 2023'te düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ileriye götürmeyi amaçlayan sekiz önemli adım duyurmuştu.