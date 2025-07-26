Çin'den Maldivler'e Bağımsızlık Kutlaması

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maldivler'in bağımsızlığını kazanmasının 60. yıldönümü vesilesiyle Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil'e kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günkü mesajında Çin ve Maldivler'in denizin iki yakasında birbirine bakan dost komşular olduğunu belirtti.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun Ocak 2024'te Çin'e başarılı bir resmi ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Wang, bu ziyaret sırasında iki ülke liderlerinin ikili ilişkiler için yeni stratejik rehberlik sağladığını ifade etti.

Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatın tam olarak uygulanması, geleneksel dostluğun ileriye taşınması, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi, dostane işbirliğinin genişletilmesi, iki halkın refahının artırılması ve ortak geleceğe sahip Çin-Maldivler topluluğunun birlikte inşa edilmesi için Maldivler ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.