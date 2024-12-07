Çin'den Malezya'ya Taziye Mesajı

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BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malezya'daki şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı can kayıpları nedeniyle Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan'a bir taziye mesajı gönderdi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang, cuma günü gönderdiği mesajda, Malezya'nın Kelantan, Terengganu ve diğer bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Wang, hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunarak, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.