Çin'den Moritanya'ya Gıda Yardımı

NUAKŞOT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Moritanya'daki Çin Büyükelçiliği, ülkenin Assaba bölgesinde selden etkilenen halka destek amacıyla gıda yardımında bulundu.

Salı günü Moritanya'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Yongzhao ile Assaba Bölge Konseyi Başkanı Muhammed Mahmud Ould Habib'in katılımıyla düzenlenen törende pirinç, yemeklik yağ, şeker ve süt tozundan oluşan gıda kolilerinin teslimi gerçekleştirildi. Her iki yetkili de teslimat belgesini imzaladı.

Wang, bölgedeki selden etkilenen topluluklara taziyelerini ileterek, yardımın bölge sakinlerinin felaketten kurtulmalarına ve yaşam koşullarını iyileştirmelerine katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Habib ise Çin Büyükelçiliği'ne cömert yardımı için teşekkür ederek, bunun iki ülke halkı arasındaki samimi dostluğu yansıttığını ve Assaba sakinleri tarafından unutulmayacağını vurguladı.