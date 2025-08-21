Çin'den Moritanya'ya Gıda Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Moritanya'ya Gıda Yardımı

21.08.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Büyükelçiliği, Moritanya'nın Assaba bölgesindeki sel mağdurlarına gıda yardımında bulundu.

NUAKŞOT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Moritanya'daki Çin Büyükelçiliği, ülkenin Assaba bölgesinde selden etkilenen halka destek amacıyla gıda yardımında bulundu.

Salı günü Moritanya'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Yongzhao ile Assaba Bölge Konseyi Başkanı Muhammed Mahmud Ould Habib'in katılımıyla düzenlenen törende pirinç, yemeklik yağ, şeker ve süt tozundan oluşan gıda kolilerinin teslimi gerçekleştirildi. Her iki yetkili de teslimat belgesini imzaladı.

Wang, bölgedeki selden etkilenen topluluklara taziyelerini ileterek, yardımın bölge sakinlerinin felaketten kurtulmalarına ve yaşam koşullarını iyileştirmelerine katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Habib ise Çin Büyükelçiliği'ne cömert yardımı için teşekkür ederek, bunun iki ülke halkı arasındaki samimi dostluğu yansıttığını ve Assaba sakinleri tarafından unutulmayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Moritanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Moritanya'ya Gıda Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:56:18. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Moritanya'ya Gıda Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.