Çin\'den Nepal\'e Afet Yardımı

KATMANDU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in, Nepal'deki afet yardım çalışmalarına destek için gönderdiği yardım malzemeleri ve 4 Çinli kurtarma uzmanını taşıyan uçaklar ülkenin başkenti Katmandu'nun Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Çin'in Chengdu kentinden sabah erken saatlerde havalanan iki adet Y-20 tipi nakliye uçağı, yaklaşık üç saatlik bir uçuşun ardından yerel saatle 07.00 sularında Nepal'e vardı.

Çadır, battaniye, uyku tulumu, peksimet ve acil durum kitlerini içeren yardım malzemeleri, havalimanında düzenlenen teslim töreniyle Nepal tarafına teslim edildi.

Törene, Çin'in Nepal Büyükelçisi Zhang Maoming ile Nepal Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Mahabir Pun katıldı.

Çarşamba günü Nepal'i vuran heyelanlar, çok sayıda can kaybına ve geniş çaplı altyapı hasarına yol açtı.

Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurumu'nun açıklamasına göre, pazar günü yerel saatle 09.00 itibarıyla afet bölgelerinde 734 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2.498 kişiden ise hala haber alınamıyor.