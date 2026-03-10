Çin'den Orta Doğu Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Çin'den Orta Doğu Gerilimine Çözüm Çağrısı

10.03.2026 12:42
Çin, bölgedeki çatışmaya son verilmesi ve enerji akışının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Çin, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji tedarikini kesintiye uğratması ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi ihtimaline karşı taraflara çatışmaya son verme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin çatışma nedeniyle Çin'in petrol ithalatının büyük bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesintiye uğraması durumda tepkilerinin ne olacağı sorusunu yanıtladı.

Çin'in Orta Doğu'daki süregelen çatışmadan derin endişe duyduğunu dile getiren Sözcü Guo, "Çin, tüm tarafları askeri operasyonlara son vermeye, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaya, bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyüme üzerinde daha büyük etki yaratmasını önlemeye çağırıyor." dedi.

Guo, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların, mal ve enerji ticareti için önemli bir uluslararası rota olduğunu, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının dünyanın ortak çıkarı olduğunu vurguladı.

Enerji güvenliğinin dünya ekonomisi için hayati önemde olduğunun altını çizen Guo, "Enerji tedarikinin kesintisiz sürmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğudur. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'in petrol ithalatının yaklaşık yüzde 45'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Boğaz'daki tanker trafiğindeki kesintiler şimdiden küresel petrol tedariğinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA

