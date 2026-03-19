Çin'den Orta Doğu İhtilafına Uyarı

19.03.2026 17:33
Vang Yi, Orta Doğu çatışmalarının küresel ekonomik faaliyetlere zarar verdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin İsrail ile İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da çatışmanın giderek tırmandığı ve genişlediğine dikkati çekerek, bölgesel barış ve istikrarın ötesinde uluslararası ekonomik faaliyetleri etkileyerek tüm ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

Bölgedeki çatışmaya ve uluslararası etkilerine dair kaygılarını dile getiren Vang, "Orta Doğu'daki çatışma giderek tırmanıyor ve genişliyor. Bu, artık yalnızca bölgesel barışı ve istikrarı değil, uluslararası enerji, finans, ticaret ve gemiciliği de etkileyerek tüm ülkelerin çıkarlarına zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Uzayan çatışmaların kazanının olmayacağını, ateşkesin halkların ortak iradesi olduğunu vurgulayan Vang, tüm tarafları, askeri operasyonları durdurmaya, farklılıklarını eşit diyalog yoluyla çözmeye ve bölgesel barış ile istikrarı birlikte korumaya çağırdı.

Vang, Çin ve İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

İki ülkenin barışa katkı sağlayan eylemlere bağlı kalmasının önemini aktaran Vang, BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını birlikte koruyarak uluslararası düzene daha fazla zarar verilmesinin ve dünya barışının temellerinin aşınmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz Bakan Cooper ise İngiltere ile Çin'in, çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi, diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılması ve uzun vadeli bir çözüm bulunması amacıyla yakın iletişim içinde çaba göstermelerini umduklarını dile getirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:43:25. #7.12#
