Çin'den Pakistan'a Terör Saldırısına Kınama

25.05.2026 12:23
Çin, Belucistan'daki terör saldırısını kınayarak Pakistan'a destek verdi, kurbanlara başsağlığı diledi.

Çin, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde demir yolu hattındaki trene düzenlenen terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çin'in ağır can kaybına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ifade eden Sözcü Mao, kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara iyi dileklerini ilettiklerini belirtti.

Mao, Çin'in terörün tüm biçimlerine karşı olduğunu, Pakistan hükümetinin ulusal güvenliği, istikrarı ve halkının güvenliğini koruma çabasını desteklediğini vurguladı.

Belucistan eyaletinde dün askeri personel taşıyan bir trene demir yolu hattı üzerinde patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

