Çin'den Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat

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Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile gerilimlerin arttığı bir dönemde iki ülke arasındaki ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin, bölgede "müşterek deniz ve hava devriyesi yürüttüğü" belirtildi.

Askeri tatbikat, Çin ile Filipinler arasında bölgede egemenlik ihtilafına bağlı sürtüşmelerin arttığı bir döneme denk geldi.

Çin, 10 Kasım'da Scarborough Sığı çevresinde ülkenin iddia ettiği taban hatlarının koordinatlarını içeren bir harita yayınlamıştı.

Taban hatları bir ülkenin kara suları ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını belirleyen kıyı hatları olarak biliniyor. Çin, Güney Çin Denizi'nde teamül dışı olarak bu hatları denizin içine çiziyor.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün olan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin refisin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.