Çin'den Suriye'ye İstikrar Çağrısı

Güncel

Çin, rejim karşıtı muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü sağladığı Suriye'de istikrarın sağlanması çağrısı yaparken, Çin kurumları ve personelinin emniyetinin ve güvenliğinin korunmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin, Suriye'deki durumu yakından izlemektedir. Ülkenin en kısa zamanda istikrara dönmesini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin hükümetinin, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarına yardım ettiğini ve ülkede kalanlarla yakın teması sürdürerek güvende olmalarını tavsiye ettiği aktarılan açıklamada, "Suriye'de ilgili taraflara Çin kurumları ve personelinin emniyetini ve güvenliğini korumaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Çin'in Şam Büyükelçiliğinin görevini sürdürdüğü ve ihtiyacı olan Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı kaydedildi.