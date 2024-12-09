Çin'den Suriye'ye İstikrar Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Suriye'ye İstikrar Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de siyasi çözüm ve istikrar çağrısı yaptı.

09.12.2024 13:03
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BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suriye'de ilgili tüm tarafların halkın temel çıkarları doğrultusunda hareket etmesini ve en kısa sürede ülkede istikrarı yeniden tesis etmek üzere siyasi bir çözüm bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Mao, Suriye'nin geleceği ve kaderinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sözcü, ilgili tüm tarafların, Suriye halkının uzun vadeli ve temel çıkarlarından sorumlu olma ilkesi temelinde en kısa sürede istikrar ve düzeni yeniden tesis edecek siyasi bir çözüm bulmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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