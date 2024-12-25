Çin'den Taiwan'a İki Sistemli Çözüm Üzerine Açıklama

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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'da "tek ülke, iki sistem" politikasının uygulamasında adanın gerçeklerinin tamamen dikkate alınacağını ve Taiwan sorununa "iki sistemli" çözüm bulmak için yoğun çaba sarf edileceğini söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında anakaranın Taiwan'daki soydaşlarla birleşmeye devam edeceğini ve barışçıl yeniden birleşme hedefine ulaşmak için aktif şekilde Taiwan sorununun çözümünü araştıracağını ifade etti.

Sözcü, Taiwan'ın gerçeklerinin, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki toplumun her kesiminden insanların görüş ve önerilerinin yanı sıra Taiwan'daki soydaşların çıkar ve duygularının da tam olarak dikkate alınacağını belirtti.

"Taiwan halkının 'tek ülke, iki sistem' konusunda daha iyi bir anlayış geliştireceğine inanıyoruz" diyen Chen, her iki taraftan soydaşların yeniden birleşmenin barışçıl olması için birlikte çalışırken Taiwan sorununa yönelik "iki sistemli" çözüm planının işe yarayacağını ifade etti.

Bu yıl Makao'nun anavatana dönüşünün 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Chen, Makao'nun bu süreçte elde ettiği büyük başarıların, "tek ülke, iki sistem" yaklaşımının kurumsal açıdan kendine özgü güçleri olup güçlü bir canlılığa sahip olduğunu, uygulanabilir, etkili ve halk tarafından kabul gören bir politika olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.