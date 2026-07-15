Çin'den Taiwan'a Sert Uyarı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, adadaki sektörlerin anakarayla bağlarını koparma girişiminde bulunarak ekonomik ilkeleri ve piyasa kurallarını göz ardı ettiğini söyledi.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwanlı bir ekonomi yetkilisinin bazı "kilit" sektörlerin tedarik zincirlerinde anakarayla bağları koparma ve "demokratik" ülkelerle bağları güçlendirme planları bulunduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini belirten Zhu, bu yılın ilk yarısında iki taraf arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttığını söyledi.

Zhu, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin anakarayla bağları koparmak amacıyla Taiwan'ın rekabet gücü yüksek sektörlerini dış güçlerin çıkarlarına teslim etme girişimlerinin, adanın ekonomisine, işletmelerin ve halkın çıkarlarına zarar vereceğini, ayrıca küresel ekonomik istikrarı zedeleyerek uluslararası ticaretin normal işleyişini aksatacağını söyledi.