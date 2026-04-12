Çin'den Taiwan için 10 Maddelik Politika Paketi
12.04.2026 15:29
12.04.2026 15:29
Çin, Taiwan Boğazı'ndaki ilişkileri geliştirmek için 10 maddelik bir politika ve önlem paketi sundu.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasına yönelik 10 maddelik politika ve önlem paketi sundu.

Ofis, pazar günü açıkladığı paketin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişimini ilerletmeyi ve her iki yakadaki yurttaşların kardeşlik bağları ile refahını artırmayı amaçladığını belirtti.

Açıklama, Taiwan'dan gelen Çin Kuomintang (KMT) Partisi Genel Başkanı Cheng Li-wun başkanlığındaki parti heyetinin salı gününden pazar gününe dek süren anakara ziyaretini tamamlamasının ardından yapıldı.

Açıklamada, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile KMT arasında düzenli iletişim mekanizmasının kurulması için çalışmalar yürütüleceği ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki gençler arasında karşılıklı etkileşimi artırmak amacıyla kurumsallaştırılmış platform oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca koşullar elverdiğinde, Taiwan'a yakın konumda olan Fujian eyaletinin kıyı bölgelerinin adaya bağlı Kinmen ve Matsu ile su, elektrik ve doğalgaz kaynaklarını paylaşması ve bu iki bölgeyi birbirine bağlayan deniz köprülerinin inşasının teşvik edilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, Taiwan ile Urumqi, Xi'an, Harbin, Kunming ve Lanzhou gibi kentler arasında karşılıklı direkt uçak seferlerinin yeniden başlaması için sürecin hızlandırılacağı vurgulandı.

Taiwan'a bağlı Kinmen ise karşılıklı uçuşlar için komşu Fujian eyaletindeki Xiamen kentinde inşa edilen yeni havalimanını kullanacak.

Açıklamaya göre, karantina standartlarını karşılayan Taiwan menşeli tarım ve balıkçılık ürünlerinin anakaraya girişini kolaylaştırmak amacıyla, 1992 Mutabakatı'na bağlı kalma ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na karşı çıkma gibi ortak siyasi temelleri esas alacak iletişim mekanizması kurulacak.

Kaynak: Xinhua

