Çin'den Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşanların Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkeleri herhangi bir bahaneyle ziyaret etmesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Mao söz konusu açıklamayı Salı günkü basın toplantısında, Taiwan bölgesinin eski lideri Tsai Ing-wen'in bu ay Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Çin'in Taiwan sorununa ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu ifade eden Mao, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşanların Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkeleri herhangi bir bahaneyle ziyaret etmesine kesinlikle karşıyız" dedi.

Mao, "Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden tek Çin ilkesine bağlı kalıp Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçı güçlere herhangi şekilde kolaylık sağlamamalarını ve Çin ile ikili ilişkilere zarar verecek adımlar atmamalarını istiyoruz" dedi.

"Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine de açık mesajımız var" diyen sözcü "'Taiwan'ın bağımsızlığı' yönünde atılacak adımlar başarısız olmaya mahkumdur ve bu amaç doğrultusunda herhangi bir siyasi manipülasyon ve dış destek arama girişimi de boşa çıkacaktır" diye konuştu.