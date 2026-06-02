Çin'den Tarımda Modernleşme Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Tarımda Modernleşme Planı

Çin\'den Tarımda Modernleşme Planı
02.06.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 döneminde tarımsal ve kırsal modernleşmeyi hızlandırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde tarımsal ve kırsal modernleşmeyi hızlandırmaya yönelik bir plan yayımladı.

Çin'in modernleşmesine güç katmak amacıyla tarımsal ve kırsal alanların modernleşmesini hızlandırmayı hedefleyen plan, söz konusu dönemde yerine getirilecek temel görevler ve politika önlemlerini ortaya koyuyor.

Plana göre 2030 yılına kadar ülkenin gıda güvenliği sürekli olarak güçlendirilecek, tarımda kalite, verimlilik ve rekabet gücü daha da artırılacak ve yoksullukla mücadelede elde edilen başarılar sağlamlaştırılıp genişletilecek.

Plan kapsamında 2030'a kadar ülkenin kendi kendine yetebilme kapasitesi ve tarımsal bilim ve teknolojideki gücünün önemli ölçüde artırılması, tarımı büyük bir modern sektöre dönüştürme yolunda büyük adımlar atılması ve çiftçilerin gelirlerinde nispeten hızlı bir artış kaydedilmesi amaçlanıyor.

İnsanlar için kırsal kesimde güzel ve uyumlu bir yaşam ve çalışma ortamı inşa edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması önerisi getiren plan, kentsel ve kırsal alanların entegre kalkınmasında yeni atılımlar yapılması ve tarımsal ve kırsal bölgelerin yüksek nitelikli kalkınmasında kayda değer başarılar elde edilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tarımda Modernleşme Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Tarımda Modernleşme Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.