Çin'den Tayvan'a Bağımsızlık Uyarısı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan'ın sözde "diplomatik müttefiklerinin" tekrar tekrar "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşindeki güçlerin etkisi altına girmemesini ve bu güçler tarafından kullanılmamasını temenni ettiklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, "Söz konusu ülkeler, bunun yerine gelişmelerin hangi yönde olduğunu net şekilde anlamalı, ilerledikleri yolu değiştirmeli ve mümkün olan en kısa sürede tarihi eğilime uygun ve insanların uzun vadeli çıkarlarına hizmet eden doğru kararı almalıdır" dedi.

Sözcü, ABD'nin New York'a uğrama talebini reddetmesi üzerine Taiwan lideri Lai Ching-te'nin Latin Amerika'daki sözde "diplomatik müttefiklerini" ziyaret etme planını ertelediği yönündeki haberler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel bir normu ve yaygın bir uluslararası mutabakat olduğunu hatırlatan Guo, tek Çin ilkesini desteklemenin, yapılacak doğru şey olduğunu ve tarihin akışının ve kamuoyunun eğiliminin de bu yönde olduğunu belirtti.

Guo, Lai Ching-te'ye bağlı yetkililerin ayrılıkçı provokasyonlarının hiçbir sonuca varmayacağını, özellikle de tek Çin ilkesine yönelik sağlam ve güçlü uluslararası taahhüdü sarsmayacağını ve Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihsel eğilimi durdurmayacağını vurguladı.