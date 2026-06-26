Çin'den Tayvan'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Tayvan'a Sert Uyarı

26.06.2026 16:14
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Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan'ın gerilimi artırmasına tepki gösterdi ve bağımsızlığa karşı uyardı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında kasten gerilimi körükleyip cepheleşmeyi tırmandırmasına sert tepki gösterdi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Taiwan'ın düzenlediği savaşa hazırlık tatbikatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tatbikat, ABD ve Japonya'nın Hint-Pasifik bölgesinde ortaklaşa düzenlediği "Cesur Kalkan 2026" kod adlı büyük çaplı askeri tatbikatla aynı zamana denk gelmişti.

Askeri gösterişin gerçek güvenliğin yerini tutamayacağını belirten Zhang, cepheleşmeyi ilişkilerle ilgili olağan bir durum gibi gören ve siyasi çıkarlarını halkın refahının önüne koyanların er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun her zaman yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı her türlü pervasız girişimi kararlılıkla engelleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tayvan'a Sert Uyarı - Son Dakika

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