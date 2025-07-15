WENCHANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere Tianzhou-9 kargo uzay aracını salı günü erken saatlerde fırlattı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Tianzhou-9'u taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y10 roketi, Beijing saatiyle sabah 05.34'te güneydeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.
Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra Tianzhou-9'un roketten ayrılarak planlanan yörüngeye başarıyla yerleştiğini ve kısa süre içinde Güneş panellerinin açıldığını duyuran ajans, fırlatmanın başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Tiangong'a Yeni Kargo Fırlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?