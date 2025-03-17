Çin'den Ultra Düşük Sıcaklıkta İHA Başarısı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mohe kentinde yapılan bir uçuş testi sırasında ultra düşük sıcaklıkta yüksek enerji yoğunluklu lityum pille çalışan insansız hava aracı (İHA) görülüyor.

Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen İHA, Çin'in en kuzeyinde yer alan Mohe kentinde eksi 36 santigrat derecelik aşırı soğuk hava koşulları altında yapılan test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinde pazar günü yayımlanan habere göre Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü tarafından duyurulan bu büyük gelişme, kutup seferleri, sınır devriyeleri, afet kurtarma ve zorlu bölgelerde lojistik için güçlü enerji çözümleri sunulabileceği anlamına geliyor. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)