Çin'den Ulusal Güvenlik Raporu

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, yeni dönemde ülkenin ulusal güvenliğine ilişkin resmi rapor yayımladı.

Pazartesi günü açıklanan rapor, Çin'in ulusal güvenlik alanındaki çalışmalarına ilişkin yenilikçi kavramlar, uygulamalar ve kazanımları kapsamlı şekilde açıklamayı ve uluslararası toplumun Çin'in ulusal güvenliğine ilişkin anlayışını artırmayı hedefliyor.

Önsöz ve sonuç bölümleri dışında altı bölümden oluşan raporda Çin'in değişken ve karmaşık uluslararası konjonktüre netlik ve istikrar getirmesi, yeni dönemde ulusal güvenlik çalışmalarına kılavuzluk eden bütüncül ulusal güvenlik yaklaşımı, Çin modernleşmesinin istikrarlı ve sürekli ilerleyişine sağlanan güçlü destek, kalkınmada güvenliğin güçlendirilmesi ve güvenlikte kalkınma arayışı, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanması ve dünyanın ortak güvenliğinin teşvik edilmesi ve reformların derinleştirilmesiyle ulusal güvenlik sistemi ve kapasitesinin modernizasyonunun ilerletilmesi konuları ele alınıyor.

Çin'in yüzyıldır görülmemiş ölçekte küresel değişimlerin yaşandığı bir dönemde izlediği ulusal yeniden canlanma stratejisinin vurgulandığı raporda ülkenin, genel istikrarı koruduğu ve ulusal güvenlik alanında istikrarlı ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Çin'in, bölgesel barış ve kalkınmayı desteklemek üzere Asya-Pasifik ülkeleriyle birlikte çalıştığına dikkat çekilen raporda bunun, değişken ve istikrarsız dünyaya güvenilir istikrar kazandırdığı vurgulanıyor.

Rapora göre Çin yeni dönemde ülkeye özgü özellikleri olan bir ulusal güvenlik yaklaşımı benimsemiş durumda. Bu yaklaşımda halkın güvenliği nihai hedef, siyasi güvenliği temel görev, ulusal çıkarlarıysa yol gösterici ilke olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda yüksek kaliteli kalkınmaya hizmet edip yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik eden bu yaklaşım, üst düzey dışa açılmanın daha da genişlemesini destekliyor ve hukukun üstünlüğünü temel alıyor.

Raporda Çin'in hem kendi güvenliğini hem de ortak güvenliği sağladığı, küresel güvenlik yönetişiminin güçlendirilmesini savunduğu, kapsamlı istişare, ortak katkı ve faydalarla öne çıkan küresel yönetişim kavramını uyguladığı, gerçek çok taraflılığı desteklediği ve küresel güvenlik yönetişim sistemini daha eşit ve adil hale getirmek için çalıştığı belirtiliyor.