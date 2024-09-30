Çin'den Ürdün'e Kutlama Mesajı

Güncel

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yeniden Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Eymen Safedi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü gönderdiği mesajında Çin ile Ürdün'ün kadim dostluğa sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Wang, iki ülkenin son yıllarda çeşitli alanlarda dostane işbirliğini artırdığını ve önemli uluslararası ve bölgesel konularda iyi iletişim ve işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Wang, iki ülkenin liderlerinin vardığı kilit öneme sahip uzlaşının hayata geçirilmesinde ve Çin-Ürdün stratejik ortaklığının sürekli olarak yeni seviyelere çıkarılmasında Ürdünlü mevkidaşı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.