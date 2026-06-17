Çin'den Uyuşturucu Kontrolü: 16 Yeni Madde - Son Dakika
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Çin'den Uyuşturucu Kontrolü: 16 Yeni Madde

17.06.2026 12:35
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Çin, tıbbi amaçlı kullanılmayan 16 uyuşturucu maddeyi daha kontrol listesine ekledi.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin, tıbbi amaçlı kullanılmayan 16 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi daha kontrol listesine ekledi.

Çin Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, uygulamanın 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Çin, son yapılan eklemeyle tıbbi amaçlı kullanılmayan 412 türde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra fentanil türevi maddeler, sentetik kannabinoidler ve nitazen grubu maddelerin tamamını kontrol altına almış oldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Uyuşturucu Kontrolü: 16 Yeni Madde - Son Dakika

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