Çin'den Uyuşturucu Kontrolü: 16 Yeni Madde

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin, tıbbi amaçlı kullanılmayan 16 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi daha kontrol listesine ekledi.

Çin Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, uygulamanın 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Çin, son yapılan eklemeyle tıbbi amaçlı kullanılmayan 412 türde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra fentanil türevi maddeler, sentetik kannabinoidler ve nitazen grubu maddelerin tamamını kontrol altına almış oldu.