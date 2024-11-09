Çin\'den Uzaya Yeni Uydular Fırlatıldı

JİUQUAN, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve PIESAT-2'nin dört uzaktan algılama uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, 9 Kasım 2024.
Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle cumartesi günü saat 11.39'da fırlatılan PIESAT-2'nin dört uydusu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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