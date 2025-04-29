Çin'den Uzun Yürüyüş-5B ile Uydu Fırlatışı

WENCHANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan bir Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve taşıyıcı rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusu, 29 Nisan 2025.

Çin, bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketini salı günü başarıyla uzaya fırlattı. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 573. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)