Çin'den Vanuatu'ya 100.000 Dolar Acil Yardım

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SUVA, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği kısa süre önce Vanuatu'da meydana gelen şiddetli depremin ülkeye 100.000 ABD doları tutarında acil insani nakdi yardımda bulundu.

Çin'in Vanuatu Büyükelçisi Li Minggang cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bugün Çin Kızılhaç Derneği'nden cumartesi günü Vanuatu'ya teslim edilmek üzere 100.000 ABD doları tutarında acil insani nakit yardımı aldık" dedi. Büyükelçi, Vanuatu'nun durumuna ve ihtiyaçlarına göre kapasite dahilinde yardım sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Li, büyükelçiliğin kurtarma ve yardım ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek ve zamanında destek sağlamak üzere Vanuatu hükümetiyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.