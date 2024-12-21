Çin'den Vanuatu'ya 100.000 Dolar Acil Yardım - Son Dakika
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Çin'den Vanuatu'ya 100.000 Dolar Acil Yardım

Çin Kızılhaç Derneği, Vanuatu'daki depreme 100.000 dolar acil insani yardım gönderdi.

21.12.2024 15:52
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SUVA, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği kısa süre önce Vanuatu'da meydana gelen şiddetli depremin ülkeye 100.000 ABD doları tutarında acil insani nakdi yardımda bulundu.

Çin'in Vanuatu Büyükelçisi Li Minggang cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bugün Çin Kızılhaç Derneği'nden cumartesi günü Vanuatu'ya teslim edilmek üzere 100.000 ABD doları tutarında acil insani nakit yardımı aldık" dedi. Büyükelçi, Vanuatu'nun durumuna ve ihtiyaçlarına göre kapasite dahilinde yardım sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Li, büyükelçiliğin kurtarma ve yardım ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek ve zamanında destek sağlamak üzere Vanuatu hükümetiyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Vanuatu, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Vanuatu'ya 100.000 Dolar Acil Yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den Vanuatu'ya 100.000 Dolar Acil Yardım - Son Dakika
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