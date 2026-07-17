Çin'den Yapay Zeka Destekli Enerji Modeli

CHENGDU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yüksek rakımlı, dağa oyulmuş bir mahzende kurulu akıllı bilgi işlem merkezi, 17 Mart 2026.

Çin perşembe günü 10 milyon kilovatlık entegre hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrali için ilk yapay zeka destekli akıllı işletme modelini tanıttı. Böylelikle büyük ölçekli temiz enerji santrallerinin işletilmesi konusunda da yapay zekadan yararlanmanın önü açılmış oldu. (Fotoğraf: Yalong Nehri Hidroelektrik Geliştirme Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)