Çin'den Yeni İletişim Uydusu Fırlatıldı

XİCHANG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Uzun Yürüyüş-3B roketiyle pazartesi günü Beijing saatiyle 13.17'de fırlatılan uydu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.
Merkez, uydunun temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması yapmakta kullanılacağını söyledi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 562. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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