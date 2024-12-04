Çin'den Yeni Uydu Fırlatıldı

XİCHANG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan yeni bir uzaktan algılama uydusu taşıyan Kuaizhou-1A (KZ-1A) taşıyıcı roketi, 4 Kasım 2024.
Beijing saatiyle 12.46'da fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Yang Xi/Xinhua)
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