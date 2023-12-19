 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü, Gansu eyaletinde meydana gelen depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü gönderdi. Askerler ve polisler, depremzedelerin aranması, kurtarma operasyonlarının yürütülmesi ve yolların temizlenmesi gibi görevlerde yer alacak.

Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti
19.12.2023 - 11:42,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere çok sayıda kurtarma gücü sevk etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Harekat Alanı Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Salı sabahı saat 04.00'te komutanlıktan yaklaşık 300 asker, Gansu eyaletinde depremden ağır hasar gören Jishishan ilçesine ulaştı. Birlikler depremzedelerin aranması, kurtarma operasyonlarının yürütülmesi ve yolların temizlenmesi gibi çalışmalarda görevlendirildi.

Halkın Silahlı Polis Gücü Gansu Teşkilatı ise 300'den fazla subay ve askeri seferber ederken, Jishishan ilçesine 40'tan fazla araç konuşlandırdı. Teşkilatın üstlendiği görevler arasında depremzedelerin aranması, kurtarılması, yaralıların naklinin kolaylaştırılması, kapalı yolların açılması ve barınma yeri olarak kullanılacak çadırların kurulması yer alıyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Halkın Silahlı Polis Gücü Qinghai Teşkilatı'na bağlı subay ve askerlerden oluşan bir ekibin, Gansu'ya komşu Qinghai eyaletinde depremden ağır etkilenen Minhe ilçesine ulaştığı belirtildi. İlave kurtarma personeli de konuşlandırılmak üzere seferber edildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Gansu, Çin, Kurtarma, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti - Son Dakika


11:50
İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış

Son Dakika
11:50 İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement