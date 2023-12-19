Çin, depremden etkilenen bölgelere kurtarma gücü sevk etti

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere çok sayıda kurtarma gücü sevk etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Harekat Alanı Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Salı sabahı saat 04.00'te komutanlıktan yaklaşık 300 asker, Gansu eyaletinde depremden ağır hasar gören Jishishan ilçesine ulaştı. Birlikler depremzedelerin aranması, kurtarma operasyonlarının yürütülmesi ve yolların temizlenmesi gibi çalışmalarda görevlendirildi.

Halkın Silahlı Polis Gücü Gansu Teşkilatı ise 300'den fazla subay ve askeri seferber ederken, Jishishan ilçesine 40'tan fazla araç konuşlandırdı. Teşkilatın üstlendiği görevler arasında depremzedelerin aranması, kurtarılması, yaralıların naklinin kolaylaştırılması, kapalı yolların açılması ve barınma yeri olarak kullanılacak çadırların kurulması yer alıyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Halkın Silahlı Polis Gücü Qinghai Teşkilatı'na bağlı subay ve askerlerden oluşan bir ekibin, Gansu'ya komşu Qinghai eyaletinde depremden ağır etkilenen Minhe ilçesine ulaştığı belirtildi. İlave kurtarma personeli de konuşlandırılmak üzere seferber edildi.